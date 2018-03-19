中國財經

上證指數午後維持靠穩，創業板更漲逾1%。

上證指數現報3275點，升6點或0.19%，最高見3277點，升7點或0.23%，成交1279.45億元(人民幣‧下同)。

深成指現報11086點，升35點或0.32%，高見11120點，升69點或0.63%，成交1779.28億元。

滬深300指數報4067點，升10點或0.26%；創業板指數報1851點，漲30點或1.65%。

各板塊個別發展，煤炭股挫2%；水泥、鋼鐵股挫逾1%；有色金屬、房地產、電力股偏軟；金融、石油、化工股靠穩。