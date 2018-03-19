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今日 13:36 中國財經 國際財經

阿里加碼投資156億東南亞電商Lazada

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中國最大電子商務平台阿里巴巴宣布，將向東南亞最大電商平台Lazada增資20億美元(156億港元)，旨在加速該平台的擴張及深化其與阿里巴巴生態系統的融合。有關舉措將令阿里巴巴對Lazada的總投入額達到40億美元。

Lazada董事會同時通過一項管理層調整，Lazada現任董事會主席彭蕾將兼任公司首席執行官(CEO)，以推動Lazada的發展戰略。彭蕾為阿里巴巴18位創辦人之一，並擔任阿里巴巴高級合夥人。

Lazada創始人、自2012年擔任首席執行官至今的Max Bittner，將出任阿里巴巴高級顧問，協助此次Lazada管理層調整的交接，以及集團未來的國際發展戰略。

彭蕾表示，東南亞地區崛起的青年群體、移動互聯網的高滲透率，以及僅佔零售總額3%的電子商務，讓公司對加碼投資東南亞市場充滿信心。

阿里巴巴之前對Lazada的兩次投資包括：2016年投資10億美元以控股Lazada，以及2017年增持其股權至83%時投資10億美元。

Lazada已在印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國及越南展開業務。Lazada目前為東南亞及全球13.5萬個商家和3000個品牌進行市場推廣、數據支持和服務解決方案，以便接觸東南亞5.6億線上消費者。

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