中國財經

據上海證券交易所近日披露材料，滴滴出行擬發行100億元人民幣的資產支持證券(ABS)，該申請已獲受理，等待審批。

披露材料顯示，是次ABS的發行人為滴滴出行旗下迪潤(天津)科技有限公司，承銷商為中信証券。

內地媒體引述知情人士稱，是次融資將被用於完善滴滴的出行生態，比如新能源共享汽車與智能駕駛技術等都需要大額資金的投入。

滴滴出行去年12月完成新一輪40億美元融資，以進一步加大對AI(人工智能)交通技術的投入，加速推進國際化，包括新能源汽車服務在內的創新業務。