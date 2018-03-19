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今日 10:39 港股直擊 中國財經

音樂版權巨頭夥騰訊阿里等拓內地市場

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外電報道，全球最大的獨立音樂數碼版權代理機構Merlin宣布，與中國三大音樂流媒體服務商騰訊(00700)、網易和阿里巴巴簽訂授權協議。

Merlin音樂覆蓋逾2萬個獨立音樂廠牌和數碼發行服務商。根據協議，包括網易雲音樂、蝦米、QQ音樂、酷狗和酷我在內的中國流媒體服務，將獲得上述音樂授權。

Merlin表示，這些授權合約將擴大中國市場合法提供的音樂範圍和多樣性，並首次讓中國合法獲得最成功和獨特的獨立藝術家的音樂；將向大約5億中國音樂聽眾，即中國90%的數碼音樂聽眾，提供獨立廠牌音樂。

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