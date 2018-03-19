市場憧憬美國聯儲局本周議息加息，美滙上揚。人民幣兌美元在岸價(CNY)走弱，一度觸及6.34，現時跌逾百點子。
人民幣兌美元在岸價最新報6.3360，較上周五(16日)下午4時30分收報6.3247，大跌113點子或0.18%；較晚上11時30分最後成交價6.3290，走弱70點子。
離岸價(CNH)亦跌破6.33，低見6.3384，最新報6.3355。
官方今日開出的中間價報6.3320，較上周五中間價6.3340，升20點子或0.03%。
今日 10:10 中國財經
市場憧憬美國聯儲局本周議息加息，美滙上揚。人民幣兌美元在岸價(CNY)走弱，一度觸及6.34，現時跌逾百點子。
人民幣兌美元在岸價最新報6.3360，較上周五(16日)下午4時30分收報6.3247，大跌113點子或0.18%；較晚上11時30分最後成交價6.3290，走弱70點子。
離岸價(CNH)亦跌破6.33，低見6.3384，最新報6.3355。
官方今日開出的中間價報6.3320，較上周五中間價6.3340，升20點子或0.03%。
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