中國財經

國務院總理李克強提名現任人民銀行副行長易綱，接替周小川出任人民銀行行長，經全國人大投票表決後，易綱以2965票贊成、2票反對、2票棄權，通過出任人民銀行行長。

1958年出生的易綱是經濟學博士，是被視為「海歸派」和「改革派」的學者，在北京大學畢業後往美國深造，並留在當地教學數年。1994年回國，與前世界銀行首席經濟學家林毅夫等發起組建北京大學中國經濟研究中心，其後加入人民銀行。

易綱先後任職人民銀行貨幣政策司司長、副行長，以及國家外滙管理局局長。

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