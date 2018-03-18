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今日 14:46 中國財經

今年新三板累計發行股票近150億人幣

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根據全國中小企業股份轉讓系統(新三板)披露的數據顯示，今年以來新三板市場累計發行股票149.99億元(人民幣‧下同)。截至16日，新三板掛牌公司共1.16萬家。

過去一周(3月12日至16日)新三板市場成交金額16.03億元，較前一周減少9.19%。新三板掛牌公司單隻股票成交金額均未超過億元，其中成交金額最高的龐森商業，成交金額為8297.45萬元。

指數方面，三板做市與三板成指本周雙雙下跌，其中三板做市指數下跌0.43%至931點，三板成指下跌0.27%至1079點。

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