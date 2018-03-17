中國財經

清代最大的傳統商幫組織就是晉商。晉商是「山西省商人」。晉商在明清五百多年，富可敵國，曾經一度壟斷中國票號匯兌業，滙通天下。晉商把貨物販運到全國各地，但並不 足，他們把腳跡邁向關外遼闊的世界，甚至做生意做到國外俄羅斯的恰克圖和莫斯科。

康熙時代，山西商人開始進入外蒙古草原貿易。當時，蒙漢貿易必須經過張家口和殺虎口（後改歸化城），俗稱東口和西口。張家口的八大家名商都是山西人，其中最大的企業是祁縣人范家開設的興隆魁，有職員 三百至千多人，是清代中國對外蒙和俄國貿易的第二大型企業。

萬里茶道可與絲綢之路媲美

茶葉在晉商崛起的過程中功不可沒，運輸販賣茶葉的萬里茶道可與絲綢之路媲美。每年的春季一到，茶商便到福建武夷山下採購茶葉，走水路過鄱陽湖，再入長江，轉漢水上岸，穿過大半個中國運至北方。過太行山峽谷，不能行車，便用駱駝和騾子運送。沿著茶道，有很多養駝戶，專門負責晉商物流。過了雁門關和殺虎口，就是歸化城（今呼和浩特）。晉商中對蒙古貿易最大的商號－大盛𣁽就以這裏為基地。他們有員工六七千人，駱駝二萬頭，完全壟斷了蒙古牧區市場。

萬里茶道再往西就是庫倫（今烏蘭巴托）和恰克圖，以至莫斯科。茶葉成為輸俄最大宗商品，最暢銷的就是「川字牌」磚茶，運往俄國的茶葉從茶區裝運，行程數萬里，都做成磚塊模式方便裝卸。晉商中的大升玉、大泉玉、獨慎玉茶莊，在俄羅斯的邊境城恰克圖，甚至莫斯科都有分號。晉商走南闖北，竟然踏出了萬里茶道。

鍾左敦