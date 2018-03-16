上海證交所宣布，螞蟻金服全資子公司商融(上海)商業保理，其發起的供應鏈金融應收賬款資產支持證券(ABS)獲批，成為全國首單互聯網電商供應鏈資產支持證券。
上交所指，該隻名為德邦螞蟻供應鏈金融應收賬款資產支持證券，規模為20億元人民幣，採用儲架發行方式，目前已取得上海證券交易所無異議函。
上交所稱，下一步，該所將按照證監會統一部署，推動供應鏈金融，助力新技術、新產業、新業態、新模式的發展壯大，多角度、多領域、多方式服務實體經濟發展。
今日 18:38 中國財經
上海證交所宣布，螞蟻金服全資子公司商融(上海)商業保理，其發起的供應鏈金融應收賬款資產支持證券(ABS)獲批，成為全國首單互聯網電商供應鏈資產支持證券。
上交所指，該隻名為德邦螞蟻供應鏈金融應收賬款資產支持證券，規模為20億元人民幣，採用儲架發行方式，目前已取得上海證券交易所無異議函。
上交所稱，下一步，該所將按照證監會統一部署，推動供應鏈金融，助力新技術、新產業、新業態、新模式的發展壯大，多角度、多領域、多方式服務實體經濟發展。
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