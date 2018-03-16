中國財經

內地股市反覆下滑，上證指數3300點得而復失，連續第4日收跌。市場交投淡靜，兩市成交合計較上個交易日縮減近9%至3961億元(人民幣‧下同)。總結本周，滬指累計挫1.13%。

上證指數今早低開不足1點後窄幅上落，午後跌幅不斷擴大，接近全日最低位收市，收報3269點，跌21點或0.65%，最高見3300點，升9點或0.29%，成交1677.62億元。

深成指亦以全日最低位收市，收報11051點，挫112點或1.01%，最高見11192點，升28點或0.26%，成交2283.85億元。

滬深300指數報4056點，跌39點或0.97%；創業板指數報1821點，挫27點或1.48%。

分析師表示，今日大市反彈乏力，滬股衝上3300點整數關口失利後回調，尾段大市再現跳水。受樂視網(300104.SZ)復牌跌停和監管趨嚴影響，市場炒作情緒低迷，加上周期股普遍走弱，拖累滬指，料短期市場仍將維持弱勢調整。

樂視網周三(14日)公布，孫宏斌已辭任董事長，並退出董事會。樂視網今日復牌開市即跌停，報5.93元，挫0.66元或10.02%。

各板塊普遍走軟，煤炭、有色金屬股挫逾1%；石油、金融、化工、鋼鐵、水泥、電力股偏軟；房地產股則靠穩。