中國財經

A股午後走軟，上證指數跌8點，深成指跌47點。

上證指數現報3282點，跌8點或0.25%，最低見3279點，跌11點或0.34%，成交1287.72億元(人民幣‧下同)。

深成指現報11116點，跌47點或0.42%，低見11100點，跌63點或0.57%，成交1813.13億元。

滬深300指數報4079點，跌17點或0.42%；創業板指數報1837點，跌10點或0.59%。

各板塊個別發展，房地產、水泥、電力股靠穩；煤炭股則挫1%；有色金屬、石油、化工、金融股偏軟。