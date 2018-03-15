中國財經

中國證監會副主席閻慶民表示，中國存託憑證(CDR)將很快推出，會選擇一批新經濟的企業，一些獨角獸企業。

他指出，CDR主要是解決兩地的法律管轄不一樣， 解決跨境監管等問題，有利於已經海外上市和從海外退市的企業回A。

對於如何判斷獨角獸企業，閻慶民稱，需要多個部委共同篩選，科技部、工信部等相關部門會給出技術參數，企業要達到才行。

他表示，現在A股已經迎來一些新經濟企業，例如富士康，未來還有很多工業互聯網、人工智能企業等。

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