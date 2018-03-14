中國財經

內地股市下滑，上證指數連跌兩日，失守3300點關口。兩市成交合計縮減逾11%至4458億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早低開11點，即失守3300點，早段窄幅上落，午後跌幅一度收窄，收市報3291點，跌18點或0.57%，最低見3287點，跌22點或0.69%，成交1834.58億元。

深成指亦低開低走，尾段跌勢加劇，收報11139點，跌101點或0.91%，最低見11138點，跌103點或0.92%，成交2623.32億元。

滬深300指數報4073點，跌17點或0.44%；創業板指數報1841點，挫31點或1.68%。

分析師表示，今日公布的經濟數據對市場影響不大，受外圍走低影響，大市低開後維持低位上落，市場情緒偏謹慎，前期表現強勢的軟件服務板塊領跌。大市半月來整體維持窄幅上落，後市或將面臨方向選擇。

各板塊普遍走跌，飛機製造股挫逾2%；化工、金融、房地產、電力、有色金屬股偏軟；水泥股則漲逾2%；釀酒股漲逾1%；鋼鐵、石油、煤炭股靠穩。

國家統計局公布，今年首兩個月，規模以上工業增加值按年增長7.2%，固定資產投資增長7.9%，兩者均勝預期；但零售則按年增長9.7%，略遜預期。

另外，路透引述消息人士稱，美國總統特朗普考慮向價值600億美元(4680億港元)的中國進口科技與通訊為主的貨品，徵收懲罰性關稅。據悉，針對的中國進口貨品不單是科技與知識產權類別，還有其他類別，涉及貨品種類多達100款。