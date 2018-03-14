中國財經

全國人大代表樊芸在兩會期間，針對「獨角獸」企業回歸A股開啟綠色通道，提出要嚴格把關，建立評價機制。

內地媒體報道，中國證監會回應指，已專門成立關於新技術、新產業、新業態及新模式四新類企業創新型經濟業態的專家委員會，現已着手研究，進行把關。

中證監並向上海代表團透露，目前內地「獨角獸」企業中，資產10億美元(約78億港元)的100家左右，20億美元(約156億港元)的不超過50家，接下來準備分批推進A股上市。

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