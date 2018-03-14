中國財經

對於貿易戰憂慮近期再升溫，國家統計局發言人毛盛勇表示，中國和美國是世界上最大的兩個單一經濟體，兩國在長期的經貿合作中形成了「你中有我、我中有你」的緊密的經貿關係，特別是經濟的互補性很強。

毛盛勇稱，現在的經濟發展格局，更多的是市場競爭的結果，企業會根據自己的比較優勢來進行市場的交易，這是一種市場競爭的結果。

他又指，特別是目前世界經濟呈現出比較好的復甦態勢，作為負責任的兩個國際大國，應該更多承擔起這種國際義務，更好地推動全球經濟順利走向更好的發展前景。