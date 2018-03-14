訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 12:47 中國財經

北八道涉操縱新股遭中證監罰55億 史上最大

據上海證券報官網報道，中國證監會上午組織召開稽查執法專場新聞通氣會，廈門北八道集團因涉嫌多賬戶、運用槓桿資金巨額操縱多隻次新股股票，將被證監會罰沒約55億元(人民幣‧下同)，這將是證監會開出的史上最大罰單。

據證監會稽查執法人員表示，經查明，廈門北八道集團涉嫌操縱的次新股包括張家港行、江陰銀行、和勝股份等，操縱期間累計獲利9.45億元。

報道稱，該案目前已經過調查審理和行政處罰事先告知程序，證監會將對北八道集團作出「沒一罰五」的頂格處罰，罰沒款總計約55億元。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。