中國財經

據上海證券報官網報道，中國證監會上午組織召開稽查執法專場新聞通氣會，廈門北八道集團因涉嫌多賬戶、運用槓桿資金巨額操縱多隻次新股股票，將被證監會罰沒約55億元(人民幣‧下同)，這將是證監會開出的史上最大罰單。

據證監會稽查執法人員表示，經查明，廈門北八道集團涉嫌操縱的次新股包括張家港行、江陰銀行、和勝股份等，操縱期間累計獲利9.45億元。

報道稱，該案目前已經過調查審理和行政處罰事先告知程序，證監會將對北八道集團作出「沒一罰五」的頂格處罰，罰沒款總計約55億元。