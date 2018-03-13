中國財經

國務院機構改革方案議案出爐，其中將中國銀監會及中國保監會的職責整合，組建中國銀行保險監督管理委員會。

穆迪認為，銀監會和保監會的合併將會實現統一監管，縮小監管套利空間，尤其是在影子銀行活動方面。穆迪舉例稱，措施有助抑制涉及銀行和保險業的通道業務。

穆迪預計，合併後的中國銀行保險監督管理委員會，將採取更有效的方法對這些活動實施監管。

穆迪又認為，銀行和保險業法律法規擬定職能劃入人行，這將使貨幣政策與監管政策更加協調一致，有利於維護金融穩定。

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