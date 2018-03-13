中國財經

國務院機構改革方案議案，其中將中國銀監會及中國保監會的職責整合，一行三會結構出現重大調整，對於為何「兩會」合併，而不包括證監會，全國政協委員、全國社保基金理事會會長樓繼偉向內地傳媒表示，銀保合併有相近性，而證監會不一樣。

樓繼偉表示，在資本充足率、償付能力以及自身風險匹配能力方面，保險和銀行有類似性，兩者都管理自身的資本收益匹配、風險收益匹配和久期匹配。證監會是管訊息披露真實性，特別是管欺詐，屬於投資消費者保護範疇，它對證券公司沒有資本金要求。

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