訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 16:25 中國財經

【兩會】樓繼偉:銀保監性質相近 與證監有別

放大圖片

國務院機構改革方案議案，其中將中國銀監會及中國保監會的職責整合，一行三會結構出現重大調整，對於為何「兩會」合併，而不包括證監會，全國政協委員、全國社保基金理事會會長樓繼偉向內地傳媒表示，銀保合併有相近性，而證監會不一樣。

樓繼偉表示，在資本充足率、償付能力以及自身風險匹配能力方面，保險和銀行有類似性，兩者都管理自身的資本收益匹配、風險收益匹配和久期匹配。證監會是管訊息披露真實性，特別是管欺詐，屬於投資消費者保護範疇，它對證券公司沒有資本金要求。

更多相關內容，請瀏覽【兩會會議】信報專題。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。