中國財經

國務院機構改革方案議案出爐，其中將中國銀監會及中國保監會的職責整合，組建中國銀行保險監督管理委員會。

滙豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝表示，上述合併議案是一個好的方向，有助各部門之間的協調，訊息亦可以集中發放。不過，中證監未有納入整合範圍，他認為當局應有自身的考慮。

立法會議員張華峰則指出，中證監工作相對較為重要，尤其是金融政策風險管理並非只限於本地，有可能涉及國際性的合作，故中證監有獨立存在的必要。

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