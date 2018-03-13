中國財經

內地將組建銀行保險監督管理委員會，A股下滑，上證指數終止連續3日的升勢。兩市成交合計較上個交易日縮減逾17%至5024億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早低開2點後窄幅上落，其後反覆偏軟，午後跌幅擴大，收市報3310點，跌16點或0.49%，最多跌19點或0.58%，低見3307點；最多升7點或0.22%，高見3333點，成交2023.75億元。

深成指亦反覆走低，收報11241點，跌84點或0.75%，最低見11236點，跌89點或0.79%；最高見11335點，升9點或0.08%，成交2999.84億元。

滬深300指數報4091點，跌36點或0.88%；創業板指數報1872點，跌9點或0.52%。

分析師表示，今日大市低開後衝高遇阻，滬指反覆回軟，午後再現跳水，受國家機構改革方案中，銀監會和保監會職責合併消息影響，保險股領跌。不過，目前市場整體流動性寬鬆，不會給大市帶來太大壓力，料滬指維持窄幅上落的概率較高。

各板塊普遍下滑，金融股挫逾1%；煤炭、房地產、電力、化工、有色金屬、鋼鐵股偏軟；水泥、石油股則靠穩。

國務院機構改革方案議案今早出爐，其中將中國銀監會及中國保監會的職責整合，組建中國銀行保險監督管理委員會，作為國務院直屬事業單位，主要職責是依照法律法規統一監督管理銀行業和保險業，維護銀行業和保險業合理穩健運行，防範和化解金融風險。