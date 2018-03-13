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今日 14:43 中國財經

海航與仲量聯行組戰略合作夥伴

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海航集團表示，與仲量聯行達成戰略合作關係。

集團指出，仲量聯行將作為海航全球投資組合中的戰略合作夥伴，憑藉該行在商業房地產領域的優勢服務、專業化運作和全球化觸覺，能支持海航的長期業務發展。

仲量聯行亞太區執行長Anthony Couse稱，相信兩家公司將密切合作，並能優化海航未來的投資。

海航集團投資總裁兼海航國際首席執行官王爽指出，非常重視與仲量聯行的全球戰略合作夥伴關係，冀能夠借助仲量聯行的國際視野、專業能力以及全球平台，助力海航的全球業務發展。

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