中國財經

A股早段維持走軟，上證指數跌5點，深成指跌52點。

上證指數現報3321點，跌5點或0.17%，最低見3318點，跌8點或0.25%，成交846.27億元(人民幣‧下同)。

深成指現報11274點，跌52點或0.46%，低見11252點，跌73點或0.65%，成交1291.76億元。

滬深300指數報4113點，跌14點或0.34%；創業板指數報1873點，跌8點或0.46%。

各板塊普遍向下，金融、房地產、化工、電力、煤炭、有色金屬股偏軟；水泥、鋼鐵、石油股則靠穩。