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今日 10:36 中國財經

【兩會】深交所:監管機構改革有利金融安全

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國務院機構改革議案揭盅，其中，銀監會和保監會將會合併。深圳交易所總經理王建軍表示，改革結果肯定是有利金融市場監管及經濟安全。

王建軍表示，監管部門過去協調不夠充分，造成金融機構一些監管套利的現象，加劇金融市場風險，相信今次改革是為了解決金融監管當中存在的套利問題，更有利監管，亦更有利中國金融安全。

被問到現時是否金融風險很大而有迫切需要改革，王建軍強調，目前市場風險總體可行，中國經濟、金融是安全，發展前景很好，市場要有信心。

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