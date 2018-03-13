時事脈搏 中國財經

國務院機構改革議案揭盅，是次改革後，除國務院辦公廳外，國務院設置的部門由25個增至26個，正部級機構減少8個，副部級機構減少7個，方案會在周六的全國人大會議上表決。

中國機構改革部分內容:

．組建中國銀行保險監督管理委員會

．將中國銀監會和中國保監會擬訂銀行業、保險業重要法律法規草案和審慎監管基本制度的職責劃入中國人民銀行

．組建自然資源部，不再保留國土資源部、國家海洋局、國家測繪地理信息局

．組建生態環境部，不再保留環保部

．組建農村農業部，不再保留農業部

．組建文化和旅遊部，不再保留文化部、國家旅遊局

．組建國家衞生健康委員會，不再保留國家衞計委

．組建退役軍人事務部，作為國務院的組成部門

．組建應急管理部，不再保留國家安全總局

．組建國家市場監督管理總局

．將監察部和國家預防腐敗局併入新組建的國家監察委員會；

．將調整全國社保基金理事會隸屬關係，調整為由財政部管理，作為基金投資運營機構，不再明確行政級別

．將優化水利部的職責，不再保留國務院三峽工程辦公室、南水北調辦公室

．將改革國稅地稅徵管體制，將省級及省級以下國稅和地稅機構合併

．重新組建司法部，不再保留國務院法制辦

．重新組建科學技術部，將科技部和國家外國專家局的職責整合

．將優化審計署的職責，不再設立國有重點大型企業監事會

．重新組建國家知識產權局

．組建國家廣播電視總局，不再保留國家新聞出版廣電總局。

．組建國家移民管理局

．組建國家國際發展合作署

．組建國家醫療保障局

更多相關內容，請瀏覽【兩會會議】信報專題。