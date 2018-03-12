中國財經

全國人大財經委副主任委員烏日圖表示，證券法及電子商務法已經通過全國人大常委會的二審。

烏日圖在記者會上稱，全國人大財經委從2013年開始啟動證券法的起草，在2015年的4月就提請常委會的初審，各方面對實行股票註冊制的改革方向一致認同，但對何時推出持有不同意見。

他稱，2015年，中國股市發生異常波動，對推出股票註冊制改革是不合時宜。國務院提出在註冊法修改前，對這項法先行進行探索改革。今年2月，授國務院委託，證監會主席劉士余滙報對股票註冊制改革情況，目前還存在不少同股票註冊制改革不相適應的方面，還應進一步探索。經過全國人大常委會審議，延長至2020年的2月29日。

他補充指，證券法修改還涉及到其他方面的重要內容，下一步，將進一步關注股票授權制實施情況。

此外，烏日圖表示，在今年立法工作計劃的建議中，已經將墾地佔用稅、資源稅、消費稅、契稅等6部稅法列入。他說，現行的18個稅種中，有6個已經實現法定，包括過去5年裏審議通過的環境保護稅法、煙葉稅法、企業所得稅法的修改等，還有12個稅種目前依然是以國務院條例或者暫行條例的形式來規範的，都需要上升為法律。

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