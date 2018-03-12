中國財經

證監會副主席閻慶民表示，去年因為市場的原因，尤其是籌資成本比較高，債市發展放緩，今年若實體經濟基本面得到改善，將會大力發展公司債。

針對近年來市場上債券違約增多的情況，閻慶民在列席政協經濟小組討論後認為，相對來說，交易所債券違約佔比還是較低，大部分還是銀行業金融機構多，券商今年將會繼續完善債券質押等制度。

閻慶民又表示，中國資本市場20多年的發展，還存在一些問題，如不成熟的市場主體和不完善的監管制度，不完備的交易制度、不完善的市場體系，註冊制的推出有一個漸進的過程，須把上述問題解決到位，形成條件後推出。

對於退市規則在投資者保護方面，閻慶民表示，退市企業多牽扯到中小投資者保護，要在刑事、行政、民事上進行對中小投資者保護有所涉及，在原有的先行賠付、支持訴訟的基礎上，證監會旗下的中小投服中心通過持股行權來維護投資者權益。他稱，退市是把雙刃劍，處理得當，可以保護好中小投資者利益。

此外，針對新三板流動性差和融資功能發揮不夠問題，閻慶民指出，去年底已經推出新三板流動性改善的措施，包括公司分層和交易環節，今年將繼續完善，暫時沒考慮降低投資者門檻問題，將繼續進行分層和提高有效監管。

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