中國財經 時事脈搏

全國人大會議表決通過憲法修正案草案。《人民日報》發表社論，指憲法修正案草案獲表決通過是推進全面依法治國、推進國家治理體系和治理能力現代化的重大舉措，對更好發揮憲法在新時代堅持和發展中國特色社會主義中的重大作用，為實現「兩個一百年」奮鬥目標和中華民族偉大復興的中國夢提供有力憲法保障，具有重大現實意義和深遠歷史意義。

社論表示，「法與時轉則治，治與世宜則有功。」憲法是治國安邦的總章程，是黨和人民意志的集中體現，在黨治國理政活動中具有十分重要的地位和作用。在保持憲法連續性、穩定性、權威性的基礎上，推動憲法與時俱進、完善發展，是中國法治實踐的一條基本規律。

社論又稱，要以這次憲法修改為契機，把實施憲法擺在新時代全面依法治國的突出位置，採取有力措施加強憲法實施和監督工作，為保證憲法實施提供強有力的政治和制度保障，把依法治國、依憲治國提高到一個新水平。

翻開憲法序言，從站起來、富起來到強起來，中華民族偉大復興的歷程清晰可見。中國特色社會主義的偉大實踐，在國家根本法上留下輝煌篇章。踏上新征程、奮進新時代，維護憲法作為國家根本法的權威地位，更好發揮憲法治國安邦總章程的作用，中國特色社會主義道路就一定能愈走愈寬廣，一定能實現中華民族偉大復興的中國夢。