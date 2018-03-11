中國財經

商務部部長鍾山在記者會上表示，去年中國對外投資出現下降，主要是非理性對外投資得到有效遏制。未來將規範經營行為，加強真實性，合規性審查，繼續控制非理性投資。

他續稱，對外投資方面，下一步要打造好合作平台，聚焦重點產業重點行業；深化產能合作；要壯大投資主體，鼓勵信譽好的企業積極開拓國際市場；規範經營行為，繼續控制非理性投資，樹立好投資的良好形象。

商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文稱，截至目前為止，中國已與24個國家或地區，簽署16個自由貿易協定。

鍾山指出，「一帶一路」下一步要打造國際合作新平台，辦好首屆中國國際進口博覽會；打造好絲路明珠，以援外工程為重點，打造一批效益好、帶動作用大的項目；發展絲路電商，在沿線開展大數據、雲計算、人工智能等服務，幫助「一帶一路」國家發展數字經濟，融入經濟全球化。

另外，鍾山說，中國的營商環境不是變差了，而是變得更好。未來重點抓好5項工作，深化對外體制改革；擴大市場開放，履行金融對外開發程度，擴大電訊、醫療、教育、養老、新能源汽車等開發；賦予自由貿易試驗區更大自主權，探索建設自由貿易港；優化開放布局，將西部從開放的末端變成開放的前沿；開放投資環境，加大對知識產權的保護力度，保護外商合法權益。

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