訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 12:29 中國財經

【兩會】鍾山:續控制非理性對外投資

放大圖片

商務部部長鍾山在記者會上表示，去年中國對外投資出現下降，主要是非理性對外投資得到有效遏制。未來將規範經營行為，加強真實性，合規性審查，繼續控制非理性投資。

他續稱，對外投資方面，下一步要打造好合作平台，聚焦重點產業重點行業；深化產能合作；要壯大投資主體，鼓勵信譽好的企業積極開拓國際市場；規範經營行為，繼續控制非理性投資，樹立好投資的良好形象。

商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文稱，截至目前為止，中國已與24個國家或地區，簽署16個自由貿易協定。

鍾山指出，「一帶一路」下一步要打造國際合作新平台，辦好首屆中國國際進口博覽會；打造好絲路明珠，以援外工程為重點，打造一批效益好、帶動作用大的項目；發展絲路電商，在沿線開展大數據、雲計算、人工智能等服務，幫助「一帶一路」國家發展數字經濟，融入經濟全球化。

另外，鍾山說，中國的營商環境不是變差了，而是變得更好。未來重點抓好5項工作，深化對外體制改革；擴大市場開放，履行金融對外開發程度，擴大電訊、醫療、教育、養老、新能源汽車等開發；賦予自由貿易試驗區更大自主權，探索建設自由貿易港；優化開放布局，將西部從開放的末端變成開放的前沿；開放投資環境，加大對知識產權的保護力度，保護外商合法權益。

更多相關內容，請瀏覽【兩會會議】信報專題。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。