中國財經

國務院國資委主任肖亞慶認為，央企與「高質量發展」仍然有很大差距。

肖亞慶在全國兩會的記者會上指出，去年世界500強企業中，有48間是中國的中央企業，其中國家電網、中國石化、中國石油分別位列第二、三及四名，反映央企的規模已經不小，但央企與「高質量發展」仍然有很大差距。

他稱，今年將大力推動中央企業戰略重組，推動企業公開訊息，建設「陽光央企、陽光國企」，接受社會和媒體監督，令企業發展得更好。

對於中國企業在海外投資面對審查，肖亞慶表示，充分理解每個國家對接受投資項目需要進行審查，但應該是總體公平，一視同仁，希望有一個公平的待遇。他補充，全球化趨勢不可阻擋，促進貿易全球化及經濟全球化，對全球都有好處，特別是現在經濟發展的不確定性很多，希望大家作出共同努力，維護經濟全球化的大勢，珍惜目前經濟發展良好的態勢，促進各種投資進一步活躍起來。

至於出席同一記者會的國資委副秘書長彭華崗表示，對於國資監管而言，做強做優做大國有資本，意味着要從管企業為主向管資本為主轉變，以管資本為主來轉變國資監管機構的職能。

彭華崗又稱，在促進國有資本保值和增值的同時，亦堅決防止國有資產流失，並推動更多國有資本集中於國家安全、國民經濟命脈的重要行業。

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