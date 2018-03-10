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今日 16:07 中國財經

【兩會】住房部:將推動城鄉轉型提高質素

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住房與城鄉建設部副部長黃艷在政協全體會議期間表示，內地目前有超過57%人口生活在城市，這個比例到2020年會提升至60%，城市快速增長留下很多問題，城市規劃是因素之一，未來需要改善。

黃艷指出，當局正以15個城市為試點，推動城市規劃改革，要強化城鄉轉型的方式，過去以增量為主，目前要轉為提高質素，也要保護和傳承歷史文化。

她表示，在規劃的過程中，要增加市民的參與，亦要制定問責和監督機制，確保規劃能夠落實。

更多相關內容，請瀏覽【兩會會議】信報專題。

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