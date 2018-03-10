中國財經

全國政協委員、中國證監會副主席姜洋表示，從兩高報告來看，5年來，最高檢、最高法做了非常多工作，對市場經濟、資本市場發展的推動起到非常大的作用。目前，資本市場的開戶投資者達到1.3億戶，涉及很多家庭，要穩定社會，必須要穩定資本市場。

姜洋在政協經濟界別小組討論會上指出，現有法律對欺詐發行最高的處罰金額並不算高，且此類案件被判罰後，市場都會評價中證監罰得太輕，但量刑不是中證監層面所能決定，中證監是依法行政，希望相關法律加大對證券犯罪的處罰力度，例如內幕交易、欺詐發行等。

此外，姜洋表示，今年《政府工作報告》提出，要「深化多層次資本市場改革」、「提高直接融資特別是股權融資比重」，執法過程中存在的問題若不解決的話，會影響前述改革的推進。他建議，進一步加強高檢、高法和行政執法機關之間的溝通和聯繫，具體可以通過培訓班等方式進行交流、學習、溝通，實現訊息對稱。

姜洋又稱，目前股票、債券、期貨、基金、資產證券化、衍生品等領域的新型金融工具層出不窮，需要進一步加大法官、檢察官隊伍對新經濟、新業態的了解，避免在判案中總用固定思維去解決問題。他稱，希望法院、檢察院系統對資本市場更加重視，也加強對證監會的司法監督，以提高證監會整體執法水平。

另外，作為退市制度建設的舉措，滬深交易所雙雙制定上市公司重大違法強制退市實施辦法，並自昨日(9日)起公開徵求意見。姜洋表示，這是中證監退市改革意見修訂後，滬深交易所根據修訂作出的具體安排，中證監此次修訂退市意見的主要內容之一，就是加強滬深交易所的一線監管責任。

被問到退市制度進一步完善後，今年退市公司會否增多，姜洋表示，要根據修改之後的實施規則來看，那些達到退市條件的，「該退就退」，總之要依法辦事。

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