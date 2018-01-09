中國財經

外電引述知情人士稱，人民銀行近期已通知部分中間價報價行，對人民幣中間價形成機制中的逆周期因子參數進行調整，調整後不會進行逆周期調節。

知情人士指出，參數調節後，各報價行不再對上交易日的日盤波幅進行逆周期過濾，而形成機制的其他參數未有進行調整，當局亦未有說明此次調整的原因。

據了解，逆周期因子是根據宏觀經濟等基本面變化動態調整，用於引導市場在滙率形成中更多關注宏觀經濟等基本面情況，使中間價報價更加充分地反映中國經濟運行等基本面因素，更真實地體現外滙供求和一籃子貨幣滙率變化。