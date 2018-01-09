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致同會計師事務所對36個經濟體內2500家企業進行的季度調查《國際商業調查報告》顯示，亞太地區商界領袖的樂觀情緒指數較2017年上升17個百分點，至58%的歷史新高。

報告指出，由於中國及日本企業對未來前景信心增加，帶動亞太區的樂觀情緒指數上升，兩地的樂觀情緒指數分別較去年同期大幅增加21個及29個百分點。

報告同時顯示，亞太區出口正在復甦，主要受汽車及製造設備需求回升所帶動，對出口持樂觀態度的區內企業較去年增加10個百分點至22%。其中，中國企業的樂觀情緒指數更達78%。

環球方面，雖然自動化越趨普及，但58%受訪企業計劃增加人手，以滿足大量的訂單需求。

致同(香港)會計師事務所主管合夥人林敬義表示，亞太區企業對前景信心大增，隨着全球貿易復甦，日本及中國企業也在籌劃未來，並為長期的增長進行投資。

企業有意增加員工以滿足當前的勞動力需求。相反，全球擔心訂單短缺的企業比例下跌至23%，為十年內最低。公司有足夠信心提高價格，其中36%的公司計劃未來12個月調升產品價格，而50%的公司預計利潤會上升，高於去年同期的41%。

與環球展望一致，中國企業的樂觀情緒錄得十年來最高的78%。中國企業對未來 12個月的經濟前景顯得高度樂觀，72%的企業預計收入會增加，去年同期僅44%。預期銷售價格上升的企業數目增加了8個百分點至43%，而58%的企業預計盈利能力上升，高於一年前的29%，達至3年以來最高水平。

雖然環球展望正面，但印度的情況存在隱憂。企業對盈利能力(下跌23個百分點至39%)、就業(下跌18個百分點至39%)、價格(下跌17個百分點至34%)，及新建築投資(下跌11個百分點至14%)的展望均有所下降。

澳洲及新西蘭對出口的預期亦錄得明顯下降，較去年相繼下跌12個百分點分別至7%及負6%。