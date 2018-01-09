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滙豐私人銀行表示，維持對環球股票、美元企業債券、新興市場主要貨幣債券持偏高比重配置，並聚焦亞洲。

滙豐私人銀行投資策略及諮詢業務亞洲區主管范卓雲表示，經過2017年的強勁反彈後，很多投資者擔心股市估值過高，但她認為股票指數屢創新高並非保持觀望的理由，預期股票牛市會在今年延續，而環球股市今年表現將勝環球債券。

該行預計，在中國及印度的穩健增長帶動下，亞洲(日本以外)今明年GDP增長預測將達至6%及6.2%，遠高於環球生產總值平均增長。中國的下一個五年計劃，以可持續發展及增長質量為重點，中國的結構轉型應可成為亞洲經濟增長及投資信心的穩定力量。

另外，該行又預期，整體亞洲是中國增長回穩及經濟轉型的受惠者，預計中國今年GDP增長保持在6.7%；明年GDP則增長6.9%，而中國的工業升級為機電設備帶來強勁需求，刺激日本、南韓、台灣以至亞洲區內的貿易。

本港股市方面，該行預期港股可受惠內地的穩定增長，以及內地大量資金南下，內地投資者到海外分散投資的強勁結構需求，也會使香港受惠。而內地加快資本市場改革，國際投資者可利用「中港通」及「債券通」，以香港作為門戶進入A股市場及在岸債券市場，將鞏固香港的國際金融中心地位。