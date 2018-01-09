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貴州茅台(600519.SH)早前宣布加價，為5年來首次，旗下茅台酒在市場上仍「一瓶難求」。該公司昨晚發公告稱，已要求各級子公司及集團子公司保持零售價格穩定，不助推市場價格，並且決定在春節前將增加市場投放量。

貴州茅台股價繼上日破頂後，今日再創歷史新高，暫時最高見774.5元(人民幣‧下同)，現報771.92元，漲2.63%。過去一個月累計上漲兩成。

貴州茅台公告稱，茅台旗下公司必須按照每瓶1499元的標價銷售53度500毫升的飛天茅台，建議銷售商酌情參照，不囤貨捂售，不捆綁搭售。

自今年起，貴州茅台把53度500毫升飛天茅台的出廠價上調18%，由原來的819元上漲到969元，零售價由1299元升至1499元，加幅達15%。雖然茅台官網銷售價高達1499元，但仍是「一瓶難求」，而目前大多零售渠道的飛天茅台酒零售價格已超過1800元。

公告指出，公司將在2018年度經營計劃範疇內，結合市場需求等相關情況進行產品投放。考慮春節市場因素，為更好地滿足消費者需求，計劃春節前增加市場投放量，並提前對配套物流發運、主流終端渠道供貨等相關工作予以部署和安排。

此前貴州茅台公告，今年茅台酒銷售計劃為2.8萬噸以上。而去年為2.6萬噸左右。