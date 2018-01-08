中國財經

外電引述海航一位代表稱，集團財務狀況良好，與海內外金融機構的合作正常進行。

上周五有報道指，海航集團旗下公司近數周在一些中資銀行存在貸款本金，或利息逾期未及時償付的情況。

另外，海航集團旗下CWT International董事會主席郭可周指出，該公司投資將側重於海航集團已經涉足的行業，例如航空、旅遊及相關行業和物流行業等，並預期將重點投資於中歐和東歐市場。

郭可周又稱，相關投資將集中於推動中國的「一帶一路」倡議，亦希望有助推動人民幣在商品貿易等方面的使用。