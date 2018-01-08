訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 15:27 中國財經

滬指七連揚 企穩3400點

放大圖片

內地股市先跌後回升，上證指數連升7日，創一個半月新高，在3400點樓上企穩。市場交投熾熱，兩市成交合計較上個交易日增加逾一成至5586億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早低開不足1點後窄幅上落，早段升幅擴大，重上3400點關口，收市報3409點，升17點或0.52%，最高見3412點，升20點或0.62%；最低見3384點，跌7點或0.21%，成交2862.13億元。

深成指亦走高，收市報11382點，升39點或0.35%，最高見11386點，升43點或0.38%；最低見11287點，跌55點或0.49%，成交2724.05億元。

滬深300指數報4160點，升21點或0.52%；創業板指數報1806點，升4點或0.26%。

分析師表示，周末部分城市房地產政策出現鬆動，受此影響，今日以房地產股為首的周期股大漲，推動大市再度走高。不過，市場二八分化現象非常明顯，雖然市場中期均線系統開始拐頭向上，但滬指連漲後獲利回吐也逐漸加大。

外電引述消息人士稱，發改委早前對進口煤炭限制性措施的取消政策，將在下月15日到期，國家能源局定於明日上午與主要電力企業進行會談。消息刺激煤炭股漲逾3%。

其他板塊普遍上揚，半新股漲逾3%；鋼鐵、房地產、有色金屬、水泥股漲逾1%；金融、化工股靠穩；電力、石油股則偏軟。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。