中國財經

內地股市先跌後回升，上證指數連升7日，創一個半月新高，在3400點樓上企穩。市場交投熾熱，兩市成交合計較上個交易日增加逾一成至5586億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早低開不足1點後窄幅上落，早段升幅擴大，重上3400點關口，收市報3409點，升17點或0.52%，最高見3412點，升20點或0.62%；最低見3384點，跌7點或0.21%，成交2862.13億元。

深成指亦走高，收市報11382點，升39點或0.35%，最高見11386點，升43點或0.38%；最低見11287點，跌55點或0.49%，成交2724.05億元。

滬深300指數報4160點，升21點或0.52%；創業板指數報1806點，升4點或0.26%。

分析師表示，周末部分城市房地產政策出現鬆動，受此影響，今日以房地產股為首的周期股大漲，推動大市再度走高。不過，市場二八分化現象非常明顯，雖然市場中期均線系統開始拐頭向上，但滬指連漲後獲利回吐也逐漸加大。

外電引述消息人士稱，發改委早前對進口煤炭限制性措施的取消政策，將在下月15日到期，國家能源局定於明日上午與主要電力企業進行會談。消息刺激煤炭股漲逾3%。

其他板塊普遍上揚，半新股漲逾3%；鋼鐵、房地產、有色金屬、水泥股漲逾1%；金融、化工股靠穩；電力、石油股則偏軟。