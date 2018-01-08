中國財經

日前美國外國投資委員會(CFIUS)拒絕批准螞蟻金服收購速匯金(MoneyGram)的交易，《人民日報》發表署名文章指，這交易終止折射出美國在經貿問題上日益加重的保議主義心態。

文章批評，CFIUS標準含糊，並指其講不通道理的形像暴露無遺，又指近年來倒在該委員會審查之下的中企投資案，被扣上了五花八門的所謂「安全威脅」帽子，指其那份「自危」之色，頗為令人費解。又批評，其有關舉動對正常的國際經貿關係卻構成了障礙甚至風險。而需要重視的是，華盛頓目前正在醞釀該委員會改革，擬進一步擴大其審查範圍。

文章認為，美方應該看到，新一輪改革迅猛推進的中國，正繼續向包括美國在內的世界各國擴大開放。一個巨大且不斷發展的中國市場能為美國企業提供極大機遇，中國企業赴美投資也在為美國創造大量就業機會。而且，中國愈是發展，中美合作的空間愈大。

文章指，在經濟全球化時代，只有通過國際經濟合作才能尋得打造優勢的「真經」。事實證明，那些抱着保護主義「舊唱本」不放的，只不過是在做自我唱衰的表演。又指，從國家長遠競爭力的角度看，保護主義從來不會是「好買賣」，它衝擊國家間經濟關係，也不利於本國企業創新發展。

文章又指，中美經貿合作的本質是互利共贏，但美國有股勢力卻在想方設法妨礙雙方發揮合作潛力，釋放出力圖與現實脫節的負能量。顯然，能否在對外經濟政策層面析疑匡謬，將成為衡量美國執政者智慧的一個標準。