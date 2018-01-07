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今日 16:51 中國財經

內地鋼價繼續下跌 雨雪天氣來襲成交縮減

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新華社報道，據內地鋼鐵資訊機構「我的鋼鐵」提供的最新市場報告，在2018年的第一個交易周內，國內現貨鋼價綜合指數報收於155.44點，一周下跌1.88%。鋼價整體還是繼續處在下跌的通道內，但跌幅較之前有所收窄。

據分析，在建築鋼市場上，價格持續下跌。全國主要市場的主流規格螺紋鋼均價為每噸4295元(人民幣.下同)，一周跌157元。鋼材期貨市場一度曾有震盪走強的跡象，但現貨鋼市的成交依然偏弱，只有局部地區低價位的成交尚可。隨着國內大範圍雨雪天氣來襲，市場成交明顯縮量，商家報價持續鬆動。

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