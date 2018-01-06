中國財經

中國據報已正式開發海上浮動式核電站。國有大型核電企業等設立開發海上核電的新公司，最快將於明年投入運作。到2020年代，內地將建設約20座海上核電站，可能會選址在中國北部的渤海和南海。

《日本經濟新聞》報道， 該構想由中國核工業集團、中國廣核集團、中國船舶重工集團這三大集團推進。

報道稱，中核集團與大型造船企業中國船舶工業集團、大型發電設備企業上海電氣集團等5家國有企業，透過旗下企業設立新公司「中核海洋核動力發展有限公司」。新公司資本金10億元人民幣，業務範圍涵蓋海上核電開發、製造、營運、電力銷售等各方面。開發的海上核電發電能力達10萬千瓦規模，輸出功率預計為標準核電站的10%左右。

據悉，今年將建成1號機組，明年投入運行。但報道引述電力行業相關人士稱，海上核電技術還有許多需要解決的課題，可能要推遲至2020年代才能運行。

至於中國廣核集團也計劃今年着手建造1號機組，2020年投入運行。發電能力方面，針對海底油田供電的規模是5萬千瓦，針對島嶼供電的規模是20萬千瓦。而中國船舶重工業集團也在建設發電能力為2.5萬千瓦規模至10萬千瓦規模的小型核電站，並計劃2020年前後投入運行。

報道稱，中國開發海上核電站，是因為在開發大型海上油田和在遠離大陸島嶼建設基礎設施時，需要大量電力。此外，中方亦希望抑制愈來愈依賴進口的原油的消費量，提升核能技術實力。