中國財經

內地股市靠穩，上證指數連升6日，續創近一個半月的新高，惟3400點關口得而復失。兩市成交合計較上日略增至4990億元(人民幣‧下同)。

總結本周，滬指累計漲2.56%，刷新一年半以來最大單周漲幅；連升3個星期，累計漲125點或3.85%。

上證指數今早高開不足1點後，早段在窄幅水平上落，午後升幅略擴大，一度重上3400點，收市報3391點，升6點或0.18%，最高見3402點，升16點或0.48%；最低見3380點，跌5點或0.16%，成交2481.88億元。

深成指亦窄幅上落，收報11342點，升1點或0.01%，最高見11372點，升30點或0.27%；低見11310點，跌31點或0.27%，成交2508.49億元。

滬深300指數報4138點，升9點或0.24%；創業板指數報1801點，升6點或0.38%。

分析師表示，經過連續上漲之後，今日大市以窄幅上落為主，權重股表現略強於中小型股，支撐滬指。前期強勢的板塊均出現不同程度的調整，房地產板塊和銀行板塊成為護盤的主要力量。預計短期大市需進行回抽整固，隨後將重拾升勢。

各板塊個別發展，房地產股漲逾2%；水泥股漲1%；電力股靠穩；石油股則挫1%；煤炭、鋼鐵、有色金屬、金融、化工股偏軟。