中國財經

上證指數早段窄幅上落，現跌不足1點，深成指跌6點。

上證指數現報3385點，跌不足1點或0.02%，最低見3380點，跌5點或0.16%，成交1030.05億元(人民幣‧下同)。

深成指現報11334點，跌6點或0.06%，低見11310點，跌31點或0.27%，成交1044.96億元。

滬深300指數報4130點，升2點或0.05%；創業板指數報1798點，升3點或0.2%。

各板塊普遍下滑，石油股挫逾1%；有色金屬、煤炭、鋼鐵、化工、電力、金融股偏軟；水泥、房地產股則漲逾2%。