美滙回落，人民幣在岸價(CNY)早段升穿6.49，一度逼近6.48，最高見6.4805。
人民幣兌美元在岸價最新報6.4859，較上日下午4時30分收報6.4968，升109點子或0.17%；較晚上11時30分最後成交價6.4940，走強81點子。
離岸價(CNH)更一度升穿6.48，高見6.4767，最新報6.4832，升88點子或0.14%。
官方今日開出的中間價報6.4915，較上日中間價6.5043，升128點子或0.2%，創逾一年半新高。
今日 10:18 中國財經
美滙回落，人民幣在岸價(CNY)早段升穿6.49，一度逼近6.48，最高見6.4805。
人民幣兌美元在岸價最新報6.4859，較上日下午4時30分收報6.4968，升109點子或0.17%；較晚上11時30分最後成交價6.4940，走強81點子。
離岸價(CNH)更一度升穿6.48，高見6.4767，最新報6.4832，升88點子或0.14%。
官方今日開出的中間價報6.4915，較上日中間價6.5043，升128點子或0.2%，創逾一年半新高。
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