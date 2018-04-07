即巿股評 港股直擊 中國財經

去年12月，內地對「水緊」的憂慮揮之不去，一個月上海銀行同業拆息(SHIBOR)一度抽升至逾兩年半最高的4.9352厘。由於資金持續緊張，人民銀行於2017年結束前公布建立「臨時準備金動用安排」，全國性商業銀行在春節期間獲准臨時使用不超過兩個百分點的法定存款準備金，使用期限為30天。

受消息影響，一個月SHIBOR結束此前連續23個交易日的升勢，在新年首個交易日，周二(2日)下跌逾19個基點，創2015年1月以來最大單日跌幅。截至周四(4日)，一個月SHIBOR報4.476厘，連跌3天累挫近46個基點；「信報內地銀根綜合指標」亦於低位呈現明顯反彈。

資金面轉趨寬鬆，緩解了其中一個困擾A股的因素，投資者風險偏好提升。滬指連續第五天上揚，再創近一個半月高位，收報3385點，升16點(0.5%)；成交2431億元人民幣。

先從基本因素分析，內地12月財新服務業採購經理指數(PMI)創下2014年8月以來近3年半新高，某程度反映服務業經營活動加速擴張。而先前公布的12月財新中國製造業PMI亦升至4個月最高，顯示經濟表現已有改善。

另一方面，本季A股有兩大投資主題︰一是消費產業，因持續受惠消費升級，市場普遍看好中國消費市場的發展，當中以白酒及家電相關板塊尤其值得期待。

二是創新產業，中共十九大為中國開啟「新時代」，經濟將由以往的高耗能、依賴房地產等高速增長模式，轉為注重技術、品質和創新的高質量發展，5G、新能源車及藥品等行業均可望保持穩步發展，為相關企業業績帶來支持。內地經濟逐步回暖，市場上不乏吸引的投資概念，A股應可看高一線。

從周期角度看，滬指第一季走勢較其他季度往往相對強勁。過去20年間(1998年至2017年)，滬指首季有13次呈現升勢，上升比例高達65%，平均升幅為5.8%，為一年四個季度中最標青的一季【圖】，其中又以2月及3月更為突出，平均漲幅分別為2.6%及2.9%，上升比例分別達70%及60%。由此看來，在1月分段部署吸納A股，待3月逐步賣出，不失為有效的短線策略。

至於港股，恒指錄得8連捷，昨天漲175點(0.6%)，收報30736點，再創逾10年新高。全日成交金額1318億元，上升股份比例約58%，略多於一半。

技術走勢方面，恒指初步升穿2010年至今的長期上升趨勢線，並進一步逼近去年初至今形成的上升趨勢線頂部(迴歸線兩個標準差)約31000點水平。

然而，恒指14天相對強弱指數(RSI)超買情況愈趨嚴重，投資者宜留意RSI若掉頭下跌並失守70關口，大市可能會出現顯著調整。

信報投資研究部

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