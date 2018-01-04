訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 22:05 中國財經

中國據報今年維持6.5%經濟增長目標

放大圖片

路透引述政策面消息人士指出，2018年中國將保持約6.5%的經濟增長目標，與去年持平，中國尋求在降低債務風險和保持經濟穩定之間作出平衡。

中國將於3月召開一年一度的人大會議上提出今年的經濟增長目標，據4位知情人士透露，這一目標已經在12月18至20日的中央經濟工作會議上得到高層領導人的讚同。

消息人士指出，經濟增長目標仍將是6.5%左右，因為他們看重穩定。中國國務院新聞辦公室尚未回應對於今年經濟增長目標的置評請求。

關於中國是否會制定2018年增長目標值一直存在疑慮，因中國國家主席習近平10月承諾追求「高質量發展」。

分析師預計，受益於全球對中國出口產品需求強勁，中國2017年經濟增長率料為6.8%，高於政府目標，僅略高於2016年創下的26年低位6.7%。官員曾表示，為達到2020年的增長目標，中國經濟未來3年每年至少需要增長6.3%。

消息人士稱，政府2018年將維持3%的通脹目標，表明在製造商還難以將成本漲價轉嫁給消費者之際，決策高層並不預期物價會有任何大幅上漲。消息人士又稱，決策高層對出口前景仍保持樂觀態度，但也在警惕預期中的美國加息，以及總統特朗普減稅計劃的影響，因為如果美國企業因此將更多獲利滙回國內，則有可能會加大中國吸引外資的難度。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。