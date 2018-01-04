中國財經

路透引述政策面消息人士指出，2018年中國將保持約6.5%的經濟增長目標，與去年持平，中國尋求在降低債務風險和保持經濟穩定之間作出平衡。

中國將於3月召開一年一度的人大會議上提出今年的經濟增長目標，據4位知情人士透露，這一目標已經在12月18至20日的中央經濟工作會議上得到高層領導人的讚同。

消息人士指出，經濟增長目標仍將是6.5%左右，因為他們看重穩定。中國國務院新聞辦公室尚未回應對於今年經濟增長目標的置評請求。

關於中國是否會制定2018年增長目標值一直存在疑慮，因中國國家主席習近平10月承諾追求「高質量發展」。

分析師預計，受益於全球對中國出口產品需求強勁，中國2017年經濟增長率料為6.8%，高於政府目標，僅略高於2016年創下的26年低位6.7%。官員曾表示，為達到2020年的增長目標，中國經濟未來3年每年至少需要增長6.3%。

消息人士稱，政府2018年將維持3%的通脹目標，表明在製造商還難以將成本漲價轉嫁給消費者之際，決策高層並不預期物價會有任何大幅上漲。消息人士又稱，決策高層對出口前景仍保持樂觀態度，但也在警惕預期中的美國加息，以及總統特朗普減稅計劃的影響，因為如果美國企業因此將更多獲利滙回國內，則有可能會加大中國吸引外資的難度。