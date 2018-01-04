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今日 16:04 中國財經

今年首兩天9保險機構接13張罰單

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據中新網報道，今年首兩天內地保監系統已開出13張行政處罰決定書，涉及9家保險機構，15名相關負責人，合計罰款350萬元(人民幣‧下同)，其中，保險機構被罰款257萬元、相關負責人被罰款93.5萬元。

根據行政處罰決定書顯示，欺騙投保人的違法行為是監管層重點監察的對象，其次是承諾給予保險合同約定以外的其他利益違法行為，意味着監管層加強年初銷售的監管。

中國保監會副主席陳文輝早前表示，將進一步強化監管力度，有效彌補制度短板，堅決打擊違法違規行為。

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