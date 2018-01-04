中國財經

上海副市長時光輝在記者會上介紹《上海市城市總體規劃(2017-2035年)》，明確上海至2035年及2050年的總體目標、發展模式、空間格局、發展任務和主要舉措。

在2020年，建成具有全球影響力的科技創新中心框架，基本建成國際經濟、金融、貿易、航運中心和社會主義現代化國際大都市，並且全面建成小康社會。

規劃提出，嚴格控制常住人口規模，至2035年控制在約2500萬人。展望2035年，基本建成卓越的全球城市，令人嚮往的創新之城、人文之城、生態之城，具有世界影響力的社會主義現代化國際大都市。