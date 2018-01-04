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今日 14:14 中國財經

台股六連升 收升0.44%

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台灣股市高收，加權指數收報10848點，升47點或0.44%，連續第6日上揚。

台股今早高開33點，其後在昨日收市位上方徘徊，曾高見10853點。其中，機電股升0.59%，造紙股則挫1.16%。

分析師指出，台股今日造好，主要是跟隨隔晚華爾街股市走高，且3大指數創收市新高，其中標普首次突破2700點，因美國聯儲局議息紀錄顯示循序加息不變及科技股造好，帶動台股走高。

個股方面，重磅股聯發科漲2.16%，台積電漲1.05%，鴻海則挫1.49%，大立光跌0.24%。

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