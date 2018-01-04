中國財經

內地虛擬電訊商牌照或在上半年發放，加速電訊業改革進程。

《經濟參考報》引述工信部去年底會議透露，2018年將實現移動通訊轉售業務正式商用，符合條件的虛擬運營商企業，將在2018年正式轉正，順利獲得國內移動通訊轉售業務正式牌照。

知情人士表示，工信部2017年已將虛擬運營商牌照發放工作，申報國務院，當國務院審核後，工信部將在2018年展開工作，並有望最早在今年上半年正式向資質合格企業下發牌照，相信工信部最終可能選取試點期間運營良好的企業發放牌照，首批獲批企業數可能約5至10家。