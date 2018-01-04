中國財經

比特幣(Bitcoin)交易被中國政府叫停，比特幣中國曾是中國最大型的虛擬貨幣交易平台之一，聯合創始人李啟元認為，中國解除對虛擬貨幣交易的禁令只屬時間問題。

李啟元接受CNBC採訪時指出，這世界上沒有什麼是永遠不變，並認為中國政府遲早有一天會解除對虛擬貨幣交易的禁令，並且可能重新設立規則和發放牌照。惟他不知道確切的時間框架，有可能是數月、數年，甚至是數十年。

去年9月，中國人民銀行與中銀監、中證監等7個部委聯合發表公告，明確把ICO(首次代幣發行)定性為「未經批准非法公開融資的行為」，並下令立即停止所有ICO交易，稱此類活動可能構成嚴重金融風險。其他亞洲國家紛紛仿效，其中，南韓實施虛擬貨幣交易實名制。

昨日《人民日報》更特別發文抨擊比特幣，稱其所謂優勢「只是投機的幌子」。李啟元指出，政府和監管機構愈是試圖加大對比特幣的壓力，就愈能看到比特幣實際上是有彈性的。

李啟元表示，個人已退出中國的比特幣業務，現在的工作重點放在一個國際交易平台、一項開採和造幣業務，以及一個名為Mobi的加密貨幣錢包上。

李啟元又預料，鑑於比特幣的稀缺性，以及新幣開採的複雜性，今年比特幣價格還將進一步上漲。他解釋道，現時每天新開採的比特幣只有1800枚，而5年前是7200枚。因此在很短時間，可能是兩年半內，將看到比特幣的供應量降至每天900枚。

他昨日稱，隨着比特幣需求漸增，有望在2018年時突破10萬美元，再經過一輪整固後，到2021年時升穿15萬美元。

根據Coindesk報價，比特幣最新報15351美元，升1.44%。